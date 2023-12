The Batman 2, James Gunn smentisce i rumor sui villain: 'Totalmente inventati'

Con la fine degli scioperi, la pre-produzione di The Batman Part II può finalmente prendere il via e negli ultimi giorni si erano diffuse alcune voci che indicavano con certezza i villain che l'eroe avrebbe affrontato stavolta.

In un recente post su Threads, James Gunn - che in qualità di boss dei DC Studios è uno dei produttori della pellicola di Matt Reeves - ha risposto alle recenti voci secondo cui il Professor Pyg, lo Spaventapasseri, Clayface, Hush e Dick Grayson avrebbero fatto la loro comparsa in The Batman Part II. In una sola frase, Gunn ha rivelato che le voci sono "totalmente inventate".

Matt Reeves sta lavorando al sequel di The Batman, che dirigerà e co-sceneggerà con Robert Pattinson di nuovo nel ruolo del protagonista. I dettagli sulla trama del progetto sono attualmente un mistero, ma Reeves si è detto entusiasta di lavorare alla sceneggiatura.

"Voglio dire, non posso dare aggiornamenti in termini di dettagli, se non dirvi che stiamo lavorando duramente alla sceneggiatura", ha dichiarato Reeves in un'intervista. "Io e il mio partner ci stiamo lavorando a fondo e sono entusiasta di quello che faremo".

The Batman 2 ha attualmente una data d'uscita fissata al 3 ottobre 2025. Sarà preceduta alla fine del 2024 dalla serie The Penguin, con Colin Farrell che riprenderà i panni del criminale di Gotham.