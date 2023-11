Ecco i primi dettagli di 'The Penguin', nuova serie DC con Colin Farrell spin-off di 'The Batman'

Empire Magazine ha pubblicato un approfondimento su The Penguin, la nuova serie DC che fungerà da spin-off di The Batman, le cui riprese ricominceranno tra pochi giorni dopo una lunga pausa dovuta allo sciopero degli attori di Hollywood. "The Penguin è il prossimo capitolo della saga di The Batman, che porterà il mito di Gotham a livelli ancora più alti prima che il Pipistrello torni in attività. Preparatevi a entrare ancora più in profondità negli angoli più oscuri della città."

Nella parte finale del suo approfondimento, la rivista conferma che la serie partirà subito dopo gli eventi narrati nel film: "Gran parte del film ha visto il Batman di Robert Pattinson affrontare l'Enigmista di Paul Dano (mentre era invischiato negli affari della Catwoman di Zoë Kravitz), e ciò ha rappresentato una Gotham brulicante di cattivi - con Colin Farrell in un'interpretazione fin troppo breve del Pinguino." Il magazine aggiunge: "Il suo Oswald Cobblepot si è rivelato un vero e proprio personaggio di spicco, un mafioso saccente con grandi progetti sulla scena del crimine di Gotham, e ora sta per diventare il protagonista di una serie tutta sua."

The Batman: un'immagine di Robert Pattinson

Nelle ultime ore ha cominciato a girare la voce secondo cui la mancata partecipazione di Robert Pattinson nei panni di Batman nella serie The Penguin con Colin Farrell sarebbe dovuta a una spinosa questione di diritti televisivi. Lo stesso James Gunn è intervenuto su Twitter per affermare come questa voce sia sostanzialmente falsa. Ovviamente, questo non si traduce in una conferma della presenza di Pattinson nella serie che farà da ponte tra gli eventi di The Batman e The Batman 2, ma non è nemmeno una smentita definitiva.

Se non altro, è apprezzabile la caparbietà con cui Gunn, nonostante tutto il lavoro che lo aspetta nei prossimi mesi (ricordiamo che si occuperà della regia di Superman: Legacy) trovi il tempo di smentire false notizie che circolano sul web.