Dune: Prophecy, le Bene Gesserit prevedono l'arrivo di Paul Atreides nel trailer della serie prequel

Max ha diffuso in streaming il trailer di Dune: Prophecy, la serie prequel della saga cinematografica di Denis Villeneuve che esplorerà le origini delle Bene Gesserit e il loro piano millenario per controllare il destino dell'universo.

La sinossi ufficiale recita: "Dall'ampio universo di Dune, creato dall'acclamato autore Frank Herbert, e 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides, Dune: Prophecy segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit".

La serie, composta da sei episodi, debutterà in autunno, ma al momento non è stata fissata una data ufficiale per la première. La produzione del prequel era stata originariamente annunciata nel 2019 con il titolo Dune: The Sisterhood. È ispirata al romanzo "Sisterhood of Dune" scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Nel teaser, vediamo le origini delle Bene Gesserit che iniziano a esercitare la loro incredibile influenza in tutto l'Imperium, dando vita a una cronologia di eventi che porterà migliaia di anni dopo al concepimento di Paul Atreides che si rivelerà essere l'eletto e colui che che controllerà le sorti di tutto l'universo.

Villeneuve sta preparando Dune 3

Nel frattempo, Denis Villeneuve è al lavoro su Messia di Dune, terzo capitolo della saga cinematografica che è stato di recente annunciato da Warner Bros. Discovery e Legendary Pictures. Come precisato dal regista, il terzo film vedrà tornare Anya Taylor-Joy nei panni della sorella di Paul.

"Girare con Anya in Africa è stato semplicemente magico. La sua generosità, il suo candore e la sua passione mi hanno realmente emozionato. Non vedo l'ora di tornare ad Arrakis con lei".