The Penguin: svelata la data di uscita della serie spin-off di Batman

I DC Studios e Max hanno confermato che The Penguin debutterà sulla piattaforma di streaming a settembre e finalmente abbiamo quella che potrebbe essere una data specifica per la première dello show.

Seppellita in un recente comunicato stampa di Prime Video per il lancio del trailer di Batman: Caped Crusader è la notizia che "Sul versante televisivo, [6th & Idaho] ha prodotto la serie spinoff di Batman, The Penguin, con Colin Farrell".

"La serie limitata di otto episodi continua l'epica saga criminale di Batman creata da Reeves e sarà distribuita da Max il 19 settembre".

Durante il fine settimana, potreste aver notato che l'8 settembre è stato menzionato come probabile data della prima di The Penguin. Sebbene Max non abbia ancora confermato l'uscita del 19 settembre, l'8 settembre è stato citato in un recente articolo di The Hollywood Reporter, che lo ha prontamente rimosso dopo aver capito che non era corretto.

The Penguin: la serie ha già anticipato il nuovo villain di The Batman 2?

I dettagli su The Penguin

Con Colin Farrell nel ruolo di Oz Cobb (alias il Pinguino), la miniserie di otto episodi dei DC Studios continua l'epica saga criminale del regista Matt Reeves che ha dato inizio a The Batman. Sviluppata dalla showrunner Lauren LeFranc, la serie è incentrata sul personaggio interpretato da Farrell nel film.

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

Con Gotham City lasciata in rovina dall'attacco dell'Enigmista, Oz vede la possibilità di prendere il comando dell'impero criminale del defunto Carmine Falcone. Sal Maroni sembra essere d'accordo, anche se Sofia Falcone sta facendo il suo gioco di potere e non è disposta a lasciare che l'ex lacchè di suo padre prenda il controllo.

Il cast comprende anche Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dott. Julian Rush).

La serie è prodotta esecutivamente da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, che scrive e funge da showrunner, Craig Zobel, che dirige i primi tre episodi, e Bill Carraro.