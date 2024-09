The Penguin, Colin Farrell indossa un pene prostetico nella scena della tortura: "Anatomicamente corretti"

Colin Farrell e i creativi di The Penguin hanno voluto essere anatomicamente corretti in ogni dettaglio realizzando parti intime coerenti con l'aspetto del villain DC.

Senza fare spoiler, nel primo episodio di The Penguin vediamo Colin Farrell nudo come mamma l'ha fatto mentre viene torturato da Sofia Falcone (Cristin Milioti), che lo crede responsabile dell'omicidio del fratello Alberto Falcone. Per realizzare l'agghiacciante scena, il team del make-up e degli effetti visivi ha realizzato un corpo prostetico con tanto di pene coerente con la fisicità del Pinguino, il tutto per essere il più accurati possibile.

Anche se non vediamo il pene in questione, a garantirci l'esistenza è il protagonista Colin Farrell, che ha lodato pubblicamente Michael Marino, creatore delle protesi per la serie HBO, per essere "abbastanza gentile da aver creato parti intime anatomicamente corrette per Oz. Avevo un pezzo di velcro su cui attaccare il pene e un bel cespuglio di peli dietro l'oggetto". Queste protesi aggiuntive, specifiche per la scena della tortura, sono state aggiunte agli strati di trucco e protesi che l'attore ha dovuto indossare per trasformarsi nel Pinguino.

Il Pinguino di Colin Farrell

La fatica di un essere un villain mostruoso

Calarsi nei panni del celebre villain deforme di Batman per un'intera serie tv non è stata una passeggiata. Figuriamoci mostrarsi nudo con un corpo così artificioso. "Mi ha dato un disagio così surreale, il che era strano perché, alla fine, era solo trucco. È stato così fastidioso che ho dovuto chiedere un asciugamano tra una ripresa e l'altra per coprirmi", ha rivelato Colin Farrell a Variety. "Era una specie di strana terra di nessuno in cui puoi ritrovarti quando sei la tela per qualcosa di così potente come questo trucco. Mi sono sentito incredibilmente esposto, anche se ero tutt'altro. Ero completamente coperto, ma ero coperto da un uomo nudo. E non è che pensassi di essere lui, ma ha avuto un effetto molto strano sul mio ego"_.

The Penguin, serie spinoff che espande l'universo di The Batman, è un thriller poliziesco. La storia, che riprende circa una settimana dopo gli eventi del film, descrive in dettaglio la fulminea ascesa al potere di Oz Cobb, uno dei villain più feroci e abili del fumetto DC.

Potete leggere la nostra recensione di The Penguin. Lauren LeFranc è la showrunner dietro la serie, che include Matt Reeves e il regista Craig Zobel come produttori esecutivi. Oltre a Colin Farrell e Cristin Milioti, The Penguin vede protagonisti Deidre O'Connell nel ruolo della madre di Oz, Francis Cobb, Rhenzy Feliz nei panni del suo giovane protetto, Victor Aguilar, e Clancy Brown nei panni del boss rivale Salvatore Maroni.