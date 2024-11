The Penguin: ascolti record per il finale di stagione su HBO

The Penguin ha continuato la sua striscia di crescita in termini di spettatori anche nell'episodio finale della prima stagione, andato in onda sulla HBO nella notte di domenica scorsa.

Secondo quanto comunicato dalla stessa HBO, l'episodio finale della serie spin-off di The Batman ha totalizzato 2,1 milioni di spettatori su tutte le piattaforme, segnando un altro record di audience per la serie. Il dato di domenica è aumentato di circa il 50% rispetto al primo episodio della serie, che aveva totalizzato quasi 17 milioni di spettatori al debutto dello show il 19 settembre scorso.

The Penguin rimane il titolo HBO o Max più visto al debutto della stagione a livello globale, dietro solo alle premiere di House of the Dragon e The Last of Us. Come queste ultime, anche la serie con Colin Farrell è disponibile in Italia su Sky e in esclusiva in streaming sulla piattaforma Now.

Farrell ha ripreso il suo ruolo proprio da The Batman nella serie, interpretando ancora una volta il gangster di Gotham City Oswald "Oz" Cobb. La serie riprende nei giorni successivi agli eventi del film di Matt Reeves, con Oz che cerca di prendere il controllo della malavita di Gotham nel vuoto di potere creato dalla morte del suo ex boss, Carmine Falcone.

The Batman 2: ecco perché il Pinguino non sarà il villain principale del sequel

Negli ultimi episodi dello show abbiamo assistito alla scalata al potere criminale del personaggio di Farrell che in qualche modo prepara agli aventi che poi vedremo raccontati in The Batman 2, la cui uscita nelle sale è prevista per l'ottobre 2026. Le riprese del sequel, diretto ancora da Matt Reeves, prenderanno il via nel 2025, come confermato da Andy Serkis, che tornerà a interpretare Alfred.

Farrell ha già confermato il suo coinvolgimento in The Batman 2, affermando di aver firmato anche per un eventuale terzo capitolo. Il suo ruolo dovrebbe essere però ridotto, in quanto sembra chiaro che non sarà il Pinguino il villain centrale della prossima storia sul Cavaliere Oscuro.