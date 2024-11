The Batman 2: ecco perché il Pinguino non sarà il villain principale del sequel

La ragione per cui il villain di Colin Farrell non potrà essere il villain principale del sequel di Matt Reeves è ben spiegata dai fumetti DC

The Penguin si è conclusa su HBO domenica scorsa e alla fine della sua scalata al potere il personaggio di Oz Cobb interpretato da Colin Farrell si è posizionato in una posizione di vantaggio all'interno del mondo criminale di Gotham City, ma il Pinguino non potrà essere il villain principale di The Batman 2, ed ecco perché.

Prima della conferma o meno di un eventuale seconda stagione della serie HBO, Matt Reeves sarà impegnato a sviluppare e girare il sequel di The Batman, che al momento ha una data d'uscita fissata al 2 ottobre 2026 nelle sale americane. Farrell ha già confermato il suo coinvolgimento, ma non sarà il nemico principale del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, ma dovrebbe avere una posizione molto simile al primo film, anche se più prestigiosa.

La ragione di questo è ben spiegata dai fumetti DC e dalla storia del personaggio a Gotham City. Attenzione: non proseguite nella lettura se non siete in pari con la visione di The Penguin, in quanto di seguito sono contenuti molti spoiler della serie HBO.

Colin Farrell nel finale di The Penguin

La serie si è conclusa con Oz Cobb (Colin Farrell) in cima al mondo criminale di Gotham. Dopo aver superato Sofia Gigante (Cristin Milioti) e aver fatto fuori ciò che restava delle nuove famiglie criminali Falcone-Maroni con la morte di Sal Maroni (Clancy Brown), Oz e il suo braccio destro Vic (Rhenzy Feliz) hanno organizzato un colpo di stato contro le gang di Gotham per prendere il controllo della malavita. Mentre Oz, vestito in smoking, si è affermato come cattivo e nuovo boss criminale di Gotham City, l'inquadratura finale del Bat-Segnale che illumina il cielo sopra il suo attico potrebbe non essere riferita a lui.

The Batman 2, anticipati alcuni dettagli della trama del sequel

Oz ha fatto ricoverare Sofia all'Arkham State Hospital, stringendo un accordo con il consigliere comunale corrotto Sebastian Hady (Rhys Coiro) e facendo ricadere tutto sull'ultimo Gigante sopravvissuto: l'attentato di Crown Point, l'operazione antidroga Bliss e la guerra tra bande Falcone e Maroni che ha imperversato a Gotham nelle settimane successive all'entrata in scena dell'Enigmista (Paul Dano) che ha terrorizzato e sommerso la città. Fumetti come Penguin: Pain and Prejudice spiegano bene che il Pinguino ha svolto il ruolo di informatore di Batman e della polizia per molto tempo agli inizi della carriera del Cavaliere Oscuro.

Con il sindaco eletto Bella Reál (Jayme Lawson) che ha formato una commissione anticorruzione per stanare i poliziotti e i funzionari della città corrotti, Oz ha fatto leva sui suoi affari sporchi per essere accolto nell'élite di Gotham. Nel frattempo, Sofia riceve una lettera dalla sorellastra: Selina Kyle (Zoë Kravitz), alias Catwoman, che ha già portato a termine la sua vendetta contro il padre, Carmine Falcone (John Turturro), nel film The Batman. Questo potrebbe suggerire un'alleanza Selina-Sofia in The Batman Part II?