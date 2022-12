The Pale Blue Eye: i nuovi character poster anticipano l'anima nera del film Netflix con Christian Bale

Collider ha pubblicato in esclusiva 5 character poster inediti dedicati a The Pale Blue Eye, il nuovo film Netflix con protagonista Christian Bale.

5 inediti character poster di The Pale Blue Eye, il nuovo film storico di Netflix, hanno fatto la loro comparsa online grazie a Collider. Diamo un'occhiata a Christian Bale, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Harry Melling e Robert Duvall nel film che uscirà in alcune sale selezionate dal 23 dicembre, per poi arrivare in streaming dal 6 gennaio.

Scritto e diretto da Scott Cooper, e basato sull'omonimo romanzo di Louis Bayard, The Pale Blue Eye s'incentra sull'indagine del detective Augustus Landor (Christian Bale) che deve scoprire la verità intorno all'orribile morte di un cadetto alla neonata accademia militare di West Point, nel 1830. Al suo fianco un collaboratore d'eccezione: Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Richiamando lo stile prevalentemente cupo e oscuro di Poe, questi poster ritraenti i personaggi principali del film, ognuno contraddistinto da posa e sguardo differenti, catturano fin da subito l'attenzione dello spettatore... Sarà così anche oer il film? Lo scopriremo.

Intanto, vi ricordiamo che nel cast di The Pale Blue Eye troviamo anche Charlotte Gainsbourg, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall, Toby Jones, Joey Brooks, Brenna Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Jack Irving, Steven Maier, Charlie Tahan e Harry Lawtey.