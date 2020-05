The Old Guard: Netflix annuncia la data di uscita del film con Charlize Theron

Netflix ha annunciato la data di uscita di The Old Guard, il nuovo film action con protagonista Charlize Theron.

The Old Guard ha ora una data di uscita: il 10 luglio arriverà sugli schermi di Netflix il film con star Charlize Theron.

Giovedì, inoltre, verrà presentato il trailer del progetto tratto dai fumetti dello scrittore Greg Rucka e dell'artista Leandro Fernández.

Ecco il poster del film:

The Old Guard: il poster del film Netflix

Il film The Old Guard racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere.

Nel cast ci saranno, oltre Charlize Theron nel ruolo di Andromaca detta Andy, Matthias Schoenaerts che avrà il ruolo di Sebastian le Livre, Marwan Kenzari che sarà Yusuf Al-Kaysani, l'italiano Luca Marinelli nella parte di, Chiwetel Ejiofor che sarà Copley, Kiki Layne nella parte di Niles Freeman, Harry Melling che sarà Merrick e Veronica Ngo.