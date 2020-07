The Old Guard: arriva in Italia il fumetto che ha ispirato il film con Charlize Theron e Luca Marinelli

Sarà Panini Comics a portare in Italia il primo volume di The Old Guard, il fumetto da cui è tratto il film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli.

Arriva anche in Italia il primo volume di The Old Guard, il fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez che ha ispirato il film omonimo Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli. Sarà edito da Panini Comics e sarà disponibile a partire da domani, 23 luglio 2020, al costo di 21 euro.

The Old Guard 1 - Fuoco d'apertura è arrivato nel nostro Paese prima come trasposizione cinematografica, disponibile su Netflix dallo scorso 10 luglio (qui la nostra recensione di The Old Guard), e ora anche nella sua versione originale, quella edita sul mercato statunitense da Image Comics nel gennaio 2017. É la storia di due donne e di tre uomini immortali, o quasi. Andy (interpretata nel film da Charlize Theron), Nicky (interpretato da Luca Marinelli), Joe (interpretato da Marwan Kenzari), Booker (interpretato da Matthias Schoenaerts) e Nile (interpretata da KiKi Layne) formano un gruppo di mercenari che operano a fin di bene, accomunati da capacità dalle origini misteriose: non invecchiano e non possono essere uccisi. Quando un ex agente della CIA affida loro l'incarico di salvare dei bambini rapiti, la situazione precipiterà rischiando di portare il loro segreto sotto gli occhi di tutti.

A raccontare le gesta di questa pattuglia fantasma l'affermato scrittore Greg Rucka, famoso per Lazarus e per un acclamato ciclo di storie su Wonder Woman, e il disegnatore argentino Leandro Fernandez, al quale si deve l'incredibile realizzazione di epiche scene di battaglia. Insieme, i due danno vita a una narrazione esplosiva: un vero e proprio thriller, con scene d'azione mozzafiato e momenti introspettivi, tra poche ore finalmente disponibile anche nelle librerie e negli store digitali in italiano.