The Old Guard, Charlize Theron "Ho sempre invidiato Robert De Niro e Jack Nicholson"

L'attrice di The Old Guard, Charlize Theron, nel parlare dei moderni film d'azione con protagonisti dei forti personaggi femminili, ha rivelato di aver sempre provato invidia per colleghi come Robert De Niro e Jack Nicholson per una ragione ben precisa.

Theron, come riporta CBR, durante un panel del Comic-Con @ Home ha spiegato come ad averla attratta ad alcuni dei suoi ruoli più recenti, tra cui anche The Old Guard, sia stato "il disagio e il disordine dell'essere umani. Soprattutto per una donna".

La ragione principale per cui ha accettato questi ruoli, rivela, è sta l'opportunità di dare maggiore rappresentatività alla figura femminile, principalmente a quei "personaggi più complessi e conflittuali".

The Old Guard: una sequenza con Charlize Theron

"C'è sempre stata una parte di me che, in qualità di attrice, era un tantino gelosa di colleghi come Robert De Niro o Jack Nicholson, che avevano occasione di interpretare queste persone disagiate, mentre alle donne raramente veniva offerta una simile opportunità."

"Molto è da ricollocare alla paura inerente dell'ambiente Hollywoodiano di mettere una donna in circostanze in cui non può brillare" e continua, affermando che è un po' come con il Madonna-whore complex, ovvero la dicotomia che vedrebbe le donne classificate solo in base a due categorie: sante o prostitute "Possiamo essere solo delle capacissime prostitute, o solo delle buone madri, ma tutto ciò che c'è nel mezzo, a volte non si ha il coraggio di esplorarlo. Ed è un disservizio nei confronti delle donne in generale. Siamo più complicate di così. Non siamo solo o l'una o l'altra cosa"