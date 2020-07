The Old Guard, Charlize Theron: "Dopo il flop di Aeon Flux, temevo di non diventare una star action"

Charlize Theron, star dell'action The Old Guard, da oggi su Netflix, ricorda il timore di non poter più interpretare questo genere dopo il flop di Aeon Flux.

Forse dell'uscita su Netflix del film action The Old Guard, disponibile da oggi sulla piattaforma streaming, Charlize Theron ricorda l'epoca del flop di Aeon Flux dopo il quale temeva che non sarebbe mai riuscita a diventare una star action.

The Old Guard: Charlize Theron in un'immagine

Charlize Theron adora "sporcarsi le mani", quantomeno sullo schermo, e ha sempre sognato di interpretare personaggi femminili forti e combattivi, ma il flop di Aeon Flux, nel 2005, ha rischiato di compromettere i suoi progetti:

The Old Guard: una scena con Charlize Theron e KiKi Layne

"Un sacco di donne non hanno una seconda possibilità, ma quando gli uomini fanno questo tipo di film e falliscono miseramente gli vengono date continue chance di continuare a esplorare questo mondo. Questo non succede alle attrici" ha spiegato la Theron a Hollywood Reporter. "Mad Max: Fury Road è arrivato un decennio dopo Aeon Flux, e nella mia testa c'è sempre stata una voce che mi diceva che è dovuto proprio a quel flop. È brutto sentire che ti vengono strappate le opportunità di fare qualcosa che ti piace in un battibaleno, ma questa è la verità. Non è un genere che perdona, quando si tratta di donne."

Qui trovate la recensione di The Old Guard, da oggi su Netflix. Tratto da una graphic novel di Greg Rucka The Old Guard, il film racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromaca di Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere.

Nel cast, oltre a Charlize Theron nel ruolo della leader Andromaca, troviamo Matthias Schoenaerts che avrà il ruolo di Sebastian le Livre, Marwan Kenzari che sarà Yusuf Al-Kaysani, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor che sarà Copley, Kiki Layne nella parte di Niles Freeman, Harry Melling che sarà Merrick e Veronica Ngo.