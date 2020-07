The Old Guard, Charlize Theron pronta per debuttare nella WWE

Grazie al suo recente ruolo in The Old Guard, film Netflix, Charlize Theron ha catturato l'attenzione del wrestler Kofi Kingston che l'ha invitata a intraprendere una carriera nella WWE.

Charlize Theron, protagonista del film The Old Guard diffuso recentemente da Netflix, ha attirato l'attenzione di un ex campione di wrestling della WWE dopo i suoi recenti ruoli in film d'azione, tra cui anche quelli visti in Mad Max: Fury Road e Atomica Bionda.

The Old Guard: Charlize Theron in un'immagine

Il campione Kofi Kingston, infatti, ha invitato Charlize Theron a far parte della WWE, ritenendola pronta per affrontare un incontro di Wrestling. L'ex campione ha intervistato l'attrice in occasione del suo ultimo film, The Old Guard, che tratta proprio di arti marziali. Kofi Kingston ha visto del potenziale in lei e ha lanciato la sfida:

"Io penso che tu potresti avere un futuro, se vuoi, come Superstar WWE. Per come ti sei preparata per il film penso che staresti bene sul ring con Becky Lynch o Sasha Banks. Oppure con Bayley o Charlotte."

Charlize Theron si è subito dimostrata entusiasta dopo questa proposta, affermando di essere molto tentata di provare una carriera nella WWE: "Lo so che ora non è il momento ideale, ma la cosa mi piace molto e verrò presa a calci. Potrebbe essere molto divertente per tutti perché io sono una semplice attrice. Ma sarebbe uno spasso! Ti prendo in parola."

La star accetterà davvero la sfida? La cosa suona al momento molto curiosa ma sappiamo che l'attrice non ha paura di nuove avventure, quindi chissà un giorno potremmo vederla davvero sul ring.

Qui la nostra recensione di The Old Guard, arrivato il 10 luglio su Netflix, con Charlize Theron al fianco di Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor, Kiki Layne, Harry Melling e Veronica Ngo.