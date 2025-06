The Old Guard avrà un secondo sequel? La risposta di Uma Thurman

Uma Thurman è pronta a tornare in azione in The Old Guard 2 e ospite del talk show di Jimmy Fallon ha parlato della sua nuova avventura sul set e della possibilità di tornare eventualmente in un altro sequel.

L'attrice di Kill Bill interpreta la villain del film Discord ed è felicemente tornata a recitare in un genere a lei particolarmente congeniale: l'action.

Ci sarà The Old Guard 3?

Jimmy Fallon ha scherzato sulla bravura di Uma Thurman nell'action, chiedendole se si fosse unita al secondo film per mostrare a tutti come si fa:"Non pensavo proprio di poter mostrare a qualcuno come si fa, dopo aver visto Charlize nel primo The Old Guard. È fenomenale, è incredibile, l'ho trovata fantastica in quel film. Mi è sembrato un film d'azione davvero unico. Aveva personalità, profondità, ed era anche molto toccante".

Charlize Theron in The Old Guard

Quando Fallon ha chiesto dei rumor su un possibile The Old Guard 3, Thurman ha risposto:"Ci sono dei sussurri. Ma credo che lasceremo decidere ai fan". Una risposta criptica ma che in realtà lascia presagire un possibile futuro per The Old Guard, soprattutto nel caso anche il secondo film venga accolto positivamente dal pubblico.

I cambiamenti in The Old Guard 2

Rispetto al primo film, il sequel presenta Victoria Mahoney alla regia, prendendo il posto di Gina Prince-Bythewood. Greg Rucka, co-creatore del fumetto, ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Sarah L. Walker per mantenere una certa connessione con il materiale originale.

Charlize Theron in una scena di The Old Guard

Il sequel sembra alzare del tutto la posta: Andy (Charlize Theron) e i suoi compagni immortali tornano con uno scopo rinnovato ma tutto è cambiato. Booker si trova ancora in esilio e Quynh riemerge con il desiderio di vendetta. Andy ora è mortale e si trova a dover affrontare minacce che non provava ormai da secoli.