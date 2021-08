The Old Guard 2: Victoria Mahoney regista del sequel

La regia di The Old Guard 2 è stata affidata a Victoria Mahoney, che sostituisce dietro la macchina da presa Gina Prince-Bythewood.

Sarà Victoria Mahoney la regista di The Old Guard 2, il sequel dell'action movie con star Charlize Theron che verrà prodotto per Netflix.

Gina Prince-Bythewood, che ha firmato invece il primo capitolo, ha infatti deciso di non ritornare dietro la macchina da presa per dedicarsi a The Woman King, il film con star Viola Davis e Thuso Mbedu.

The Old Guard, diretto da Gina Prince-Blythewood, scritto da Greg Rucka e basato su una serie di graphic novel, narra la storia di una squadra segreta di mercenari che nascondono un segreto: sono tutti immortali. In seguito la squadra scopre che esiste qualcuno che condivide il loro stesso segreto: Nile, interpretato da KiKi Layne.

Prince-Bythewood ha dichiarato: "Amo The Old Guard, e la storia e i personaggi, sono stata onorata nel proporli al mondo ed è stato eccitante sconvolgere il genere. Ho deciso di non dirigere il sequel, ma rimarrà coinvolta come produttrice. Lascio il nostro franchise in buone mani mentre Victoria Mahoney prende il controllo del prossimo capitolo".

La sua "erede" ha aggiunto parlando del sequel: "Sono realmente sconvolta dal livello di talento, bravura e conoscenza che è stato usato per delineare The Old Guard. Devo averlo visto un centinaio di volte e, proprio per questo, non riesco a dire in modo accurato quanto io sia eccitata nell'essere invitata a far parte del percorso di The Old Guard insieme a delle persone così toste".

Nel cast del sequel dovrebbero esserci Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.