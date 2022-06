The Old Guard 2: Uma Thurman e Henry Golding nel cast del sequel

Nel cast di The Old Guard 2, film prodotto per Netflix con star Charlize Theron, ci saranno anche gli attori Uma Thurman e Henry Golding.

The Old Guard 2 può contare sull'arrivo nel cast di Uma Thurman e Henry Golding.

I due attori reciteranno così nel sequel del progetto prodotto da Netflix e Skydance e ispirato all'omonimo fumetto.

The Old Guard 2ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel luglio 2020 ottenendo ben 186 milioni di ore viste nei primi 28 giorni di permanenza in catalogo.

L'adattamento della graphic novel creata da Greg Rucka e Leandro Fernandez aveva al centro un team di mercenari immortali che devono lottare per sopravvivere e mantenersi in vita.

Il sequel del film con star Charlize Theron non ha ancora una data prevista per l'uscita e i produttori non hanno rivelato ulteriori anticipazioni.

Nel cast, oltre ai nuovi arrivi Uma Thurman e Henry Golding, ci saranno anche KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli riguardanti i personaggi affidati a Theron e Golding nel secondo capitolo della storia che sarà diretto da Victoria Mahoney e scritto da Rucka.