The Old Guard 2: Charlize Theron e Uma Thurman si scontrano nel trailer del sequel

Il 2 luglio arriverà sugli schermi di Netflix il film The Old Guard 2 e il trailer anticipa l'entrata in scena di Uma Thurman.

Netflix ha condiviso online il trailer del film The Old Guard 2, in arrivo il 2 luglio sugli schermi della piattaforma.

Nel sequel si assisterà allo scontro tra i personaggi affidati a Charlize Theron e Uma Thurman e il video regala molte anticipazioni sulla trama e sulle scene d'azione.

Le anticipazioni rivelate dal trailer

Nel cast di The Old Guard 2 ci sono anche Kiandra "KiKi" Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor, Veronica Ngo, Henry Golding, Uma Thurman e Kamil Nozynski.

Il trailer, oltre a introdurre il nuovo personaggio interpretato da Uma Thurman, mostra inoltre la protagonista Andy, parte affidata a Charlize Theron, in difficoltà, avendo perso la sua immortalità.

Ecco il video:

Cosa racconterà The Old Guard 2

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix anticipa che Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali torneranno con una rinnovata determinazione nella loro missione per proteggere il mondo. Mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità quando emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l'aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dell'esistenza immortale.

Diretto da Victoria Mahoney, il film è tratto dal mondo creato da Greg Rucka e dall'illustratore Leandro Fernandez.

Il primo capitolo della storia è stato visto in oltre 72 milioni di case durante le sue prime quattro settimane di permanenza sulla piattaforma di streaming. Il sequel ha dovuto affrontare qualche ostacolo, come lo stop alla post-produzione dopo cinque settimane di lavoro, prima di essere completato e venir considerato pronto per la distribuzione.