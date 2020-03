The Office: reunion a sorpresa per Steve Carell e John Krasinski

Il nuovo canale YouTbe inaugurato da John Krasinski ha fornito l'occasione per una speciale reunion col collega di The Office Steve Carell.

Reunion a sorpresa, naturalmente virtuale per le star di The Office Steve Carell e John Krasinski. Krasinski ha inaugurato un nuovo canale YouTube chiamato Some Good News (SGN) grazie al quale ha permesso ai fan di godere di una reunion con il collega di The Office Steve Carell. L'incontro ha fornito ai due attori l'occasione per ricordare alcuni dei loro momenti preferiti della serie tv NBC.

Steve Carell ha rivelato alcuni dei momenti che più si è divertito a girare concentrandosi, in particolare, sull'episodio "Dinner Party" in cui il suo persoaggio organizza una cena per festeggiare due coppie dell'ufficio. Grazie alla relazione disfunzionale tra Michael Scott (Carell) e Jan Levinson (Melora Hardin), la serata si trasforma in un caos.

My friend John has a new show. You should check it out. https://t.co/h4VNuABweZ — Steve Carell (@SteveCarell) March 30, 2020

The Office: i 10 migliori episodi

John Krasinski ha poi ricordato il toccante "Goodbye, Michael", episodio in cui il personaggio di Steve Carell lascia lo show durante la settima stagione. I due attori hanno poi scherzati sulla possibilità di un episodio reunion, ma per quello dovremo aspettare che possano di nuovo incontrarsi di persona.

Tutte e nove le stagioni di The Office sono disponibili su Netflix.