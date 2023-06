The Office: in arrivo un remake australiano tutto al femminile per Prime Video

The Office, celebre sitcom comedy creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, avrà una nuova iterazione per il piccolo schermo (la tredicesima per l'esattezza), ma con una differenza rispetto al passato: sarà una versione australiana e interamente al femminile. La protagonista sarà l'attrice e comica australiana Felicity Ward che vestirà i panni di Hanna Howard, amministratore delegato dell'azienda di imballaggi Flinley Craddick.

Lo show sarà ambientato in un'era post COVID dove Howard riceve dalla sede centrale la notizia della chiusura della sua filiale e l'inizio dello smart working totale. Entra in modalità sopravvivenza, facendo promesse che non può mantenere e lanciando trame stravaganti per tenere unita la sua "famiglia lavorativa".

"Sono molto eccitato all'idea che l'Australia rifaccia il mio piccolo show di inizio secolo", ha dichiarato Gervais, co-creatore, co-scrittore e protagonista della versione originale britannica. "Le politiche dell'ufficio sono cambiate un po' in 20 anni, quindi non vedo l'ora di vedere come si muoverà un David Brent dei giorni nostri".

Le riprese dello show, diviso in otto puntate, partiranno questo mese a Sydney. La produzione sarà a carica di Prime Video, BBC Studios Australia & New Zealand e Bunya Entertainment. La nuova iterazione di The Office sarà etichettata come Amazon Original e arriverà su Prime Video in tutto il mondo, Stati Uniti esclusi, nel 2024.

L'adattamento americano dell'omonima serie TV britannica, è stato senza dubbio uno degli show più visti e apprezzati dal pubblico, rendendo immortale il personaggio di Michael Scott, istrionico manager interpretato da Steve Carell. Il suo episodio di addio è andato in onda il 28 aprile 2011 e per buona parte del cast è stato un momento davvero emozionante.

"C'erano persone che piangevano in ogni angolo, è stato davvero emozionante. La parte più difficile era dire agli attori che si trattava di una comedy e non potevano piangere in ogni scena. Ci dicevano di emozionarci di meno" ha ricordato l'attore e comico Oscar Nuñez.