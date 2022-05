The Office: il cast ha rischiato di "essere ammazzato" nell'episodio diretto da Bryan Cranston

Jenna Fischer e Angela Kinsey hanno rivelato come il cast di The Office abbia rischiato di essere ammazzato durante le riprese di 'Work Bus', episodio diretto da Bryan Cranston.

The Office: Rainn Wilson ed Ed Helms nell'episodio Shareholder Meeting

Le due attrici, che in The Office interpretano, rispettivamente, Pam Beesley e Angela Martin, hanno rievocato l'incidente nel loro nuovo libro, The Office BFFs: Tales Of The Office From Two Best Friends Who Were There, appena uscito negli USA.

L'episodio, diretto dall'attore di Breaking Bad Bryan Cranston, vede Dwight (Rainn Wilson) trasformare un autobus in uno spazio ufficio dopo che Jim (John Krasinski) lo ha convinto che l'edificio che ospita gli uffici non è sicuro.

In un estratto dal libro su Mashable, Angela Kinsey scrive: "Vogliamo farvi sapere che cogliamo l'ironia per cui Bryan Cranston, alias Walter White Sr. o 'Heisenberg' come era conosciuto nei circoli dei cristalli di metanfetamine, sta stato accessorio a rishciare di uccidere l'intero cast di The Office. Vi assicuro che questa è una pura coincidenza".

L'autobus in questione poteva ospitare 14 attori e quattro membri dell'equipaggio, insieme a mobili da lavoro. Dopo che l'aria condizionata è stata necessariamente spenta perché era troppo rumorosa, Kinsey ha pensato che "il caldo e la nausea fossero i nostri peggiori ostacoli", ma i pericoli del viaggio sono aumentati quando uno stuntman è stato chiamato per far sembrare più autentica una sterzata dell'autobus.

Kinsey ha aggiunto: "Stavamo dicendo le nostre battute e tutto stava andando liscio quando all'improvviso abbiamo sentito l'assistente alla regia urlare: 'Sterza!'. Lo stuntman ha sterzato DI COLPO! Voglio dire, ha fatto girare quella ruota come Cole Trickle in Giorni di tuono. Di conseguenza, l'intero cast e il contenuto dell'autobus sono volati contro il lato del party bus! Quello che nessuno aveva considerato quando avevano detto a questo stuntman di sterzare il più possibile senza capovolgere l'autobus era che nessuno dei nostri mobili per ufficio, oggetti di scena o decorazioni del set era fissato saldamente. Eravamo tutti schiacciati contro il lato dell'autobus. La sedia di Ellie Kemper si è schiantata contro quella di Jake Lacy. Jake si è schiantato contro la mia e io sono stata spinta contro la finestra di vetro".

Il secondo incidente si è verificato quando un condizionatore d'aria portatile è stato portato sul set, il che li ha quasi avvelenati.

Dopo aver notato "un odore strano" sull'autobus, Jenna Fischer ha scritto: "Il tubo di ASPIRAZIONE dell'unità di condizionamento portatile era proprio accanto al tubo di SCARICO sull'autobus. Quindi quel tubo aspirava lo scarico e lo soffiava direttamente nel tettuccio dell'autobus. Siamo stati tutti lentamente avvelenati. O non così lentamente, in realtà".

Come risultato dell'esperienza, Kinsey e Fischer hanno ribattezzato l'episodio 'Work bus' con un più appropriato 'Death Bus'.