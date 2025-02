The Office, questa star della serie originale americana tornerà nel reboot

Una delle star di The Office USA riprenderà il suo ruolo nel reboot che dovrebbe intitolarsi The Paper

Diversi anni dopo la conclusione della sit-com comica di successo The Office nel 2013, è in sviluppo un seguito/reboot dell'amata serie (il cui titolo si ipotizza sia The Paper) che andrà in onda su Peacock.

Se inizialmente i fan erano apparsi scettici circa questa possibilità, adesso potranno iniziare ad essere più felici sapendo che un attore della serie originale tornerà per questo spinoff: Oscar Nuñez nel ruolo di Oscar Martinez.

Oscar era un contabile della filiale di Scranton della Dunder Mifflin, la cui personalità razionale e matura spesso si scontrava con il caos dell'ufficio, anche se a volte partecipava con Kevin Malone agli scherzi nei confronti della loro rigida collega Angela Martin. Alla fine della serie, Oscar si candidava a diventare senatore dello Stato della Pennsylvania.

Tutto quello che sappiamo sul reboot di The Office

Oscar Nuñez è Oscar Martinez in una scena di The Office

La premessa del nuovo spin-off è simile a quella della serie originale, in quanto la stessa troupe di documentaristi che ha filmato le buffonate sul posto di lavoro della serie precedente ora filmerà i reporter volontari di un giornale storico del Midwest in difficoltà. Non sono stati diffusi molti altri dettagli sul nuovo show e non è ancora chiaro in che modo Oscar si inserirà nella nuova storia.

Oscar Nuñez nel ruolo di Oscar Martinez in The Office

La serie sarà prodotta dal creatore dell'originale, Greg Daniels, insieme a Michael Koman, che in precedenza ha scritto per il Late Night with Conan O'Brien e ha prodotto Nathan for You. Ricky Gervais e Stephen Merchant, che hanno creato la versione britannica di The Office che ha ispirato la versione americana, saranno anche produttori della prossima serie.

Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key sono stati confermati come protagonisti dello show. I ruoli da guest star saranno interpretati da Duane Shepard Sr., Allan Havey, Nate Jackson, Mo Welch, Nancy Lenehan, Molly Ephraim e Tracy Letts, mentre Ikumelo, Edelman, Rahill e Welch saranno gli autori.