The Office: Philip Seymour Hoffman rifiutò il ruolo di Michael Scott

Come sarebbe stato The Office con Philip Seymour Hoffman nel ruolo di Michael Scott? Non lo sapremo mai, visto che l'attore declinò l'offerta.

Philip Seymour Hoffman avrebbe potuto essere una delle star di The Office, ma l'attore rifiutò il ruolo di Michael Scott, dovenuto poi popolarissimo grazie all'interpretazione di Steve Carell.

Apprendiamo i retroscena del casting di The Office dal libro di Andy Green, The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, in cui il produttore Ben Silverman e la direttrice del casting Allison Jones confermano che in origine il ruolo di Michael Scott era stato offerto prima a Philip Seymour Hoffman e poi a Paul Giamatti. Entrambi hanno rifiutato l'offerta.

Dopo di loro "sono stati presi in considerazione David Arquette, Jason Lee, Dave Foley, Dan Castellaneta, Thomas Lennon, Horatio Sanz, Ben Falcone, Owen Wilson, David Koechner, Hank Azaria, Rick Moranis, Kevin Nealon, Dan Aykroyd, Jon Favreau, Eugene Levy, Christopher Guest, Jason Segal, Andy Richter, Jeff Garlin, Cedric the Entertainer, Richard Kind, Matthew Broderick, William H. Macy, Paul F. Tompkins, Stanley Tucci, Steve Buscemi, Gary Cole, Stephen Colbert e John C. Reilly."

Una lista lunghissima che, alla fine, a portato a un ballottaggio tra due candidati, Steve Carell e Bob Odenkirk. "Volevamo qualcuno con il generico appeal americano di molte star della tv. Tim Allen, Seinfeld, quel tipo di attori lì, avevamo bisogno di un tipo del genere."

Alla fine a spuntarla è stato Steve Carell perché la sua interpretazione di Michael Scott oscillava tra "un idiota e una testa di cavolo", mentre Bob Odenkirk era più rude e cattivo e interpretava il personaggio come un vero stronzo. Un po' troppo cupo per lo show.

"La cosa peggiore che mi sia mai capitato di fare è stata dire all'agente di Bob Odenkirk che non avrebbe fatto parte del cast di The Office. Fare quella telefonata è stato terribile, credo che lo show avrebbe funzionato con Bob Odenkirk" confessa Allison Jones.

Bob Odenkirk è comunque apparso nell'ultima stagione di The Office in veste di guest star. Quanto a Philip Seymour Hoffman, ha girato il pilot della serie Showtime Happyish ed è stato poi rimpiazzato da Steve Coogan dopo la sua morte.