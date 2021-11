The Office, John Krasinski si rifiutò di girare una scena: "Fu l'unica volta che mi impuntai"

La star di The Office John Krasinski ricorda quella scena della serie tv che proprio non riuscì a girare, e che venne poi tagliata dalla sceneggiatura.

A volte bisogna impuntarsi per il bene dello show, ed è questo che fece John Krasinski con una scena di The Office. L'attore ha rivelato di essersi rifiutato di girare una scena che avrebbe "snaturato" il suo personaggio.

Accadde durante le riprese dell'ottava stagione del popolare show di NBC: "Quella fu l'unica volta che ricordo di essermi impuntato su una cosa del genere. Ricordo di aver detto cose che mai pensavo avrei detto, cose del tipo 'No, non girerò questa scena'" racconta l'attore nel libro "Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office".

John Krasinski in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

La scena in questione avrebbe visto Jim Michaels, il personaggio interpretato da Krasinski, baciare Cathy (Lindsey Broad) - un personaggio arrivato durante l'ottava stagione della serie - nel periodo in cui Pam (Jenna Fischer)era via dall'ufficio per maternità: "Penso che ci sia una soglia che non si può oltrepassare quando si fa questo lavoro, e oltre la quale non ti puoi spingere con il pubblico. I fan dello show sono così fedeli, e noi gli abbiamo mostrato grande rispetto. E credo che se Jim avesse tradito Pam in quell'occasione, avremmo perso per sempre la loro fiducia" motiva l'attore.

Stando a quanto riportato dal sito Uproxx, il bacio tra i due personaggi sarebbe dovuto avvenire durante un viaggio di lavoro in Florida, ma il creatore della serie Greg Daniels si lasciò persuadere da Krasinski nell'evitare di inserire la scena nella versione finale della sceneggiatura.

Tuttavia, Daniels ancora oggi difende la sua visione originale "Credo che questo tipo di preoccupazione sarebbe stato positivo in termini di coinvolgimento dei fan. Penso che sapessero di doverselo aspettare, vista la direzione che stava prendendo lo show, e avevo bisogno che si preoccupassero del fatto che forse [Jim e Pam] avrebbero potuto avere un finale infelice, in modo da essere ancor più contenti di vedere che alla fine non sarebbe stato così".

E voi, che ne pensate? Quale dei due ragionamenti vi trova d'accordo?