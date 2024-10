The Office, Jenna Fischer rivela di aver un cancro al seno: "Non aspettate per la mammografia"

Jenna Fischer ha rivelato su Instagram che lo scorso dicembre le è stato diagnosticato un cancro al seno triplo positivo e che ora è in remissione dopo aver "completato l'intervento chirurgico, la chemioterapia e le radiazioni".

L'interprete di Pam nella serie cult The Office ha scritto di essersi fatta avanti rivelando il suo percorso oncologico poiché ottobre è il mese della consapevolezza del cancro al seno.

"Il cancro al seno triplo positivo è una forma aggressiva di cancro al seno, ma è anche molto sensibile al trattamento", ha scritto la Fischer. "A gennaio ho subito una lumpectomia per rimuovere il tumore. Fortunatamente il mio tumore è stato preso in tempo e non si è diffuso nei linfonodi o nel resto del corpo, ma a causa della natura aggressiva del tumore al seno triplo positivo è stato comunque necessario sottoporlo a chemioterapia e radiazioni per essere sicuri che non tornasse. A febbraio ho iniziato 12 cicli di chemioterapia settimanale e a giugno ho iniziato tre settimane di radiazioni. E mentre continuo a essere trattata con infusioni di Herceptin e una dose giornaliera di Tamoxifen, sono felice di dire che mi sento benissimo".

Jenna Fischer in una scena dell'episodio Moroccan Christmas di The Office

L'attrice ha anche scritto di essere stata finalmente desiderosa di rendere pubblico il suo percorso contro il cancro per spingere tutte le altre donne a fare la loro mammografia annuale.

The Office: il trailer del remake australiano offre un primo sguardo alla versione femminile di David Brent

"Sono seria, chiamate subito il vostro medico", ha aggiunto. "Il mio tumore era così piccolo da non poter essere percepito con un esame fisico. Se avessi aspettato altri sei mesi, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Avrebbe potuto diffondersi... Considerate questo il vostro calcio nel sedere per farlo. Lo condivido anche nella speranza che possa essere una fonte di sostegno per tutte le donne che stanno attraversando questo momento. Come sa chi ha avuto una diagnosi di cancro, la vita cambia immediatamente. Diventa tutta incentrata sugli appuntamenti con i medici, sui risultati degli esami, sui trattamenti e sul recupero dalle terapie. Improvvisamente tutto nella tua vita è incentrato su una sola cosa: combattere il cancro".

La Fischer ha poi ringraziato il gruppo di persone che l'hanno sostenuta durante il trattamento del cancro, tra cui la sua co-star di The Office Angela Kinsey. Le due conducono il podcast "Office Ladies" e la Fischer ha detto che la Kinsey "mi ha protetto e difeso" durante le registrazioni del podcast.

The Office, Jenna Fischer prima di recitare ha lavorato come veggente: "Erano soldi sporchi"

"Per molto tempo, è stata l'unica persona nel mio ambiente di lavoro a saperlo", ha scritto la Fischer. "Quando ho perso i capelli, ha indossato dei cappelli alle nostre riunioni di lavoro per far sì che non fossi l'unica. Quando avevo bisogno di una pausa, ce la prendevamo. Sono molto fortunata ad avere una carriera con questo tipo di flessibilità. Il trattamento del cancro richiede molta flessibilità. Per una ragazza che ama pianificare, è stato un adattamento difficile. Ma continuare a lavorare ha portato tanta gioia nella mia vita durante il trattamento".