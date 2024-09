The Office: il trailer del remake australiano offre un primo sguardo alla versione femminile di David Brent

The Office è tornato! O meglio, una sua versione. Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer dell'adattamento australiano di The Office, l'intramontabile serie comica di Ricky Gervais e Stephen Merchant, e finalmente possiamo dare un'occhiata alle varianti australiane di Brent, Tim, Dawn, Gareth e molti altri.

Mentre sono in trepidante attesa il seguito dell'adattamento statunitense di The Office, che è ancora in fase di sviluppo presso la NBC, i fan del franchise possono godersi questo remake australiano della commedia in stile mockumentary.

The Office Australia sarà disponibile su Prime Video in 240 Paesi e territori in tutto il mondo a partire dal 18 ottobre, tranne che negli Stati Uniti.

Cosa aspettarsi da The Office Australia

Nella clip rilasciata, vediamo Hannah Howard (Felicity Ward), amministratore delegato dell'azienda di imballaggi Flinley Craddick di Sydney, che cerca, senza riuscirci, di conquistare i suoi dipendenti con il suo carisma naturale, le sue vibrazioni da "girlboss" e la sua leadership visionaria.

Insieme ad Hannah, sono intrappolati alla Flinley Craddick anche la receptionist, l'addetta al front desk e la responsabile della produttività Lizze (Edith Poor nel ruolo di Dwight/Gareth), il rappresentante Nick (Steen Raskopoulos nel ruolo di Tim/Jim) e Greta (Shari Sebbens nel ruolo di Pam/Dawn).

Il cast comprende anche Josh Thomson, Jonny Brugh, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmidt, Zoe Terakes, Pallavi Sharda, Claude Jabbour e Jason Perini. Tra le guest star della stagione di otto episodi figurano Susie Youssef, Justin Rosniiak, Carlo Ritchie, Rick Donald e Chris Bunton.

The Office è stata sviluppata per l'Australia dalle sceneggiatrici Julie De Fina (Aftertaste) e Jackie van Beek (The Breaker Upperers, Nude Tuesday), che sono anche produttrici esecutive. Kylie Washington (Return to Paradise) è produttrice esecutiva insieme alla produttrice principale Sophia Zachariou (Ladies in Black, The Moth Effect) e alla produttrice Linda Micsko (The Letdown, Laid).

The Office è co-prodotto da BBC Studios Australia & New Zealand, Bunya Entertainment e Amazon MGM Studios ed è basato sul format originale di BBC Studios.

Al di fuori del noto The Office statunitense, ci sono stati diversi adattamenti internazionali dello show da quando la versione originale britannica ha trasmesso il suo ultimo episodio nel dicembre 2003. Tra i Paesi che hanno adattato la serie ci sono Canada (La Job), Cile (La Ofis), Francia (Le Bureau), Repubblica Ceca (Kancl), Germania (Stromberg), India (The Office), Israele (HaMisrad), Polonia (The Office), Arabia Saudita (Al Maktab) e Svezia (Kontoret).