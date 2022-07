The Office: Il Gruppo LEGO presenta il nuovo set The Office LEGO Ideas

Il Gruppo LEGO lancia il nuovo set The Office LEGO Ideas per tutti gli appassionati della popolare serie comica.

Dal Gruppo LEGO arriva un nuovo set dedicato a una delle serie tv più popolari di sempre, The Office LEGO Ideas. Il set è stato pensato per ricreare le scene più esilaranti e commoventi della serie statunitense, vincitrice di un Emmy Award.

Gli appassionati avranno la possibilità di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso l'ufficio del "Miglior Capo del mondo" Michael Scott e di completare il proprio modellino da esposizione con 15 minifigure dei personaggi principali e tanti accessori per ricordare i momenti più divertenti.

Il modello include 15 incredibili minifigure LEGO: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson e Darryl Philbin, oltre a una figure LEGO del gatto di Angela, Garbage.

The Office è una serie di culto britannica, ideata e scritta da Ricky Gervais e Stephen Merchant e trasmessa dal 2001 al 2003. La serie, ambientata in un ufficio, ha avuto un popolarissimo remake americano, The Office, andato in onda sulla NBC dal 24 marzo 2005 al 16 maggio 2013, per un totale di nove stagioni e 201 episodi,