The Office, Bob Odenkirk: "Ecco perché ho perso il ruolo di Michael Scott"

Quando si parla di personaggi leggendari delle sitcom, pochi si distinguono come il Michael Scott di Steve Carell in The Office. Ma sapevate che un altro celebre attore avrebbe potuto ottenere il ruolo?

Il direttore regionale della filiale di Scranton della Dunder Mifflin di Carell è stato il protagonista per sette delle nove stagioni dello show, e l'interpretazione di Carell ha di fatto lanciato la sua carriera come star di Hollywood. Tuttavia, non era scontato che Carell ottenesse il ruolo; infatti, era in competizione con Bob Odenkirk per il posto.

Nell'ultimo episodio del podcast Office Ladies con Jenna Fischer e Angela Kinsey, Odenkirk ha rivelato il motivo per cui pensa di aver perso la sua occasione: "Sono, in modo strano, una persona molto seria per essere uno che fa commedia", ha rivelato Odenkirk nel podcast.

Steve Carell in una scena dell'episodio Stress Relief di The Office

"Sono stranamente serio e... è uno dei motivi per cui penso che Steve Carell sia stato migliore di me. Sapete, è quello che ha ottenuto il ruolo". Odenkirk ha quindi aggiunto: "Credo di avere in me un po' troppa serietà. Ce n'è solo un pochino di troppo. E non posso farci nulla, se non interpretare altri ruoli in cui è utile averla".

The Office, il cast ricorda l'episodio d'addio di Steve Carell: "C'erano persone che piangevano ovunque"

Nonostante Odenkirk non abbia ottenuto il ruolo da protagonista in The Office, alla fine è riuscito ad apparire nella serie. A un certo punto della stagione finale dello show, Pam Halpert (Fischer) fa un colloquio in una società immobiliare di Philadelphia. L'azienda è gestita da un personaggio di nome Mark Franks, interpretato da Odenkirk. Il personaggio si rivela essere quasi un sosia del Michael Scott di Carell nei modi di fare.

In questi ultimi mesi è stato dato il via libera a una serie spin-off di The Office, e tra i primi nomi del cast annunciati ci sono Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore.