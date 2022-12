The Office: per Mindy Kaling "sarebbe una serie inappropriata" se andasse in onda oggi

Ipotizzando una messa in onda nel presente di The Office, secondo Mindy Kaling, scrittrice e protagonista dello show, "sarebbe una serie inappropriata".

Secondo Mindy Kaling, autrice e protagonista di The Office, la serie tv targata NBC, se arrivasse ora per la prima vola sugli schermi, probabilmente non funzionerebbe. Il motivo è che, dal suo punto di vista, sarebbe stata probabilmente considerata "inappropriata" da pubblico e critica, arrivando a una facile cancellazione.

E poi c'è Katherine: Mindy Kaling in una scena del film

Nel corso di una recente intervista a Good Morning America la Kaling è stata interrogata sulla possibilità di una reunion con il cast di The Office, o di un reboot in futuro, rispondendo in modo piuttosto netto: "Con gli autori cui sono ancora in contatto adesso parliamo sempre del fatto che molte scelte dell'epoca, per lo show, probabilmente non potrebbero essere realizzate adesso. I gusti sono cambiati e anche le cose verso cui potrebbero offendersi. Penso che sia proprio questo uno dei motivi per cui lo show è ancora popolare, perché le persone sentono che c'è qualcosa di impavido che non ha paura di giocare con certi tabù".

Successivamente le è stato chiesto come avrebbe scritto e caratterizzato la sua Kelly Kapoor, in una versione del 2022 di The Office, dicendo che probabilmente "avrebbe lasciato Dunder Mifflin per diventare un'influencer, per poi venire cancellata quasi immediatamente". La maggior parte dei personaggi "sarebbe già stata cancellata" nel presente, secondo lei.

The Office nasce come adattamento americano dell'omonima serie TV britannica. Lo show è andato in onda per 9 stagioni e 201 episodi su NBC tra il 2005 e il 2013.