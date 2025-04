The Odyssey: Tom Holland è regale nei panni di Telemaco nelle nuove foto dal set

Tom Holland si mostra per la prima volta nei panni di Telemaco, figlio di Ulisse, in The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato all'opera immortale di Omero. Le foto rubate dal set confermano un look solenne e regale per il giovane attore britannico, già noto per il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Uno sguardo ravvicinato al Telemaco di Tom Holland in The Odyssey

Il film segna la prima incursione di Nolan nel fantasy mitologico e promette un adattamento spettacolare del poema epico greco. Tom Holland interpreterà Telemaco, figlio di Odisseo (Matt Damon), e nel corso del suo arco narrativo esplorerà la crescita del personaggio durante l'assenza del padre. Accanto a lui, nelle nuove immagini trapelate dal set, appare anche Samantha Morton probabilmente nel ruolo della fedele nutrice Euriclea.

Holland appare in una veste regale, con un costume ispirato all'antichità classica: tunica drappeggiata in tonalità neutre, mantello ricamato e corona tra i capelli. La sua postura fiera e lo sguardo determinato suggeriscono un Telemaco già maturo, pronto ad affrontare il peso della propria eredità.

Un cast d'eccezione per l'Odissea di Nolan

Matt Damon è Ulisse

Le riprese si svolgono tra location spettacolari, sfruttando una nuova tecnologia IMAX sviluppata appositamente per l'opera. Secondo Universal Pictures, The Odyssey sarà "un epico mitologico d'azione girato in tutto il mondo", e debutterà nelle sale il 17 luglio 2026.

Oltre a Holland e Damon, il film vanta un cast straordinario: Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, Jon Bernthal e la new entry Mia Goth, forse nei panni di una sirena. L'adattamento abbraccerà i momenti più iconici dell'Odissea, dal confronto con Polifemo fino all'incontro con Circe, mantenendo al centro i temi di lealtà, astuzia e lotta contro il destino.

Spider-Man e non solo: l'agenda piena di Tom Holland

Le riprese di The Odyssey sembrano ormai agli sgoccioli per Holland, che quest'estate è atteso sul set di Spider-Man: Brand New Home e, forse in forma ridotta, anche in Avengers: Doomsday. La scelta di affidare molte scene d'azione a uno stuntman lascia spazio a un possibile utilizzo di Holland in post-produzione tramite ADR.

Con The Odyssey, Nolan si prepara a riscrivere le regole del fantasy epico al cinema. Riuscirà questa rivisitazione omerica a lasciare il segno come Oppenheimer? L'appuntamento è fissato per l'estate 2026.