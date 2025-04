The Odyssey: il ruolo di Robert Pattinson è stato svelato

Un altro tassello dell'epica avventura di Christopher Nolan svelato dal magazine italiano Chi, che fa chiarezza sul personaggio interpretato dalla star di The Batman.

The Odyssey di Christopher Nolan è in fase di riprese in Sicilia e il magazine Chi ci fornisce un'importante indicazione rendendo pubblica l'identità del personaggio interpretato da Robert Pattinson. Secondo la rivista, la star di The Batman interpreterà Ermes, il messaggero degli dei.

Nella mitologia greca antica, Ermes era una divinità maliziosa, nota come araldo e messaggero degli dei dell'Olimpo, spesso incaricato di consegnare messaggi e guidare le anime negli inferi. Era anche associato al commercio, alla fortuna, alla fertilità, all'allevamento di animali, al sonno, al linguaggio, ai ladri e ai viaggi.

Al momento, l'unico ruolo confermato ufficialmente è quello del protagonista Matt Damon, che interpreterà Ulisse. A giudicare dal costume svelato dalle foto dal set, Tom Holland dovrebbe vestire i panni di suo figlio, Telemaco, mentre Zendaya dovrebbe interpretare la dea Atena.

Il sito di media greco OneMan.com ha recentemente fatto luce su quali eroi e cattivi mitologici interpreteranno, probabilmente, gli altri attori. Charlize Theron dovrebbe interpretare Circe, Anne Hathaway sarà quasi certamente Penelope, la moglie di Ulisse, Benny Safdie dovrebbe vestire i panni di Agamennone, re di Micene, e Lupita Nyong'o quelli di sua moglie Clytemnestra.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un'Odissea piena di star

Per il momento i dettagli sull'adattamento di Christopher Nolan sono scarsi. Universal ha anticipato che il film sarà "un'epica avventura mitologica girata in varie parti del mondo, tra cui Italia e Grecia, che porterà per la prima volta sul grande schermo la saga di Omero utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax".

Una foto di Robert Pattinson

L'Odissea segue la storia dell'eroe greco Ulisse, re di Itaca, mentre fa ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Credendolo morto, Penelope, la moglie di Ulisse, e il figlio Telemaco tengono a bada i vari pretendenti che competono per la mano di Penelope in assenza di Ulisse. Sul suo cammino, l'eroe troverà ostacoli come il ciclope Polifemo, le Sirene e la malvagia Circe.

L'Odissea è stata adattata (molto liberamente) varie volte in precedenza, a partire dal film muto del 1911 di Giuseppe de Liguoro, seguito dal peplum Ulisse del 1954 con Kirk Douglas. Più di recente i fratelli Coen ne hanno realizzato una versione scanzonata e folle con Fratello, dove sei? mentre gli ultimi canti dell'Odissea sono stati tradotti in immagini nel 2024 da Uberto Pasolini con Itaca - Il ritorno, interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche.