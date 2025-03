Se Tom Holland in The Odyssey vi ricorda proprio quel personaggio de Il Signore degli Anelli, non siete i soli

La star di Spider-Man è tra i protagonisti del nuovo film diretto da Christopher Nolan ma ai fan della saga di Tolkien ricorda un personaggio in particolare.

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, adattamento cinematografico dell'omonimo poema epico di Omero, con un cast stellare.

Tra i volti noti che reciteranno nel film anche Tom Holland, che nella prima foto dal set appare con una chioma spettinata, e un costume che ha richiamato l'attenzione dei fan de Il signore degli anelli.

La strana somiglianza di Tom Holland

A molti fan della trilogia di Peter Jackson il look di Tom Holland ha ricordato quello di Frodo Baggins. L'immagine, circolata immediatamente sui social, ha scatenato immediatamente meme e commenti.

Secondo parecchi appassionati della saga fantasy, Tom Holland ha sempre avuto l'aspetto perfetto per interpretare un hobbit e indossando una tunica rosso scuro, un mantello verdastro e una chioma più riccia del solito il richiamo a Il signore degli anelli è inevitabile.

Il cast stellare di The Odyssey diretto da Christopher Nolan

Dopotutto, l'Odissea e Il signore degli anelli raccontano due viaggi epici quindi questo potrebbe essere davvero l'outfit perfetto per un viaggio on the road all'avventura.

The Odyssey riunisce un cast davvero incredibile: Matt Damon nel ruolo di Ulisse, affiancato da Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Mia Goth, Corey Hawkins, Benny Safdie, Himesh Patel, Samantha Morton, Bill Irwin e Charlize Theron.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

Il film riporta sul grande schermo l'Odissea di Omero, poema scritto intorno all'VIII o VII secolo A.C. che racconta il viaggio di ritorno a casa di Ulisse, re di Itaca, dopo la fine della guerra di Troia. Christopher Nolan è reduce dal grande successo di Oppenheimer, che nel 2024 è stato premiato con 7 Oscar tra cui quello al miglior film e alla miglior regia per Christopher Nolan, al suo primo riconoscimento assegnatogli dall'Academy.