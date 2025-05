The Odyssey, nuovi dettagli svelati da uno stuntman: "Non faranno mai più un film così"

Mentre le riprese di The Odyssey proseguono come da schedule, a svelare qualche ulteriore dettaglio dell'epopea omerica rivista e corretta da Christopher Nolan è uno stuntman della produzione Universal Pictures.

Lo stuntman James Newman ha parlato della sua esperienza sul set del film nel corso del podcast Action for Everyone svelando alcuni gustosi aneddoti. "I responsabili delle location trovavano una grotta e Nolan chiedeva, 'Questa grotta va bene, qualcuno ha mai girato qui prima?'. E il tizio del posto rispondeva, 'No'. Nolan diceva, 'Ok, fantastico, gireremo qui. Questo è un luogo incontaminato'. Voleva essere il primo a farlo, voleva che sembrasse che nessuno avesse mai toccato terra qui. E ogni location è un viaggio. C'è un castello, credo sia la casa di Ulisse, ma è in cima a una collina e ci vogliono circa due chilometri a piedi per arrivarci".

Location impervie e incontaminate, e scene d'azione mozzafiato, come promette lo stuntman: "Non faranno mai più un film come questo. Penso che sarà l'epopea di tutte le epopee, sarà Nolan al suo meglio. Senza esclusione di colpi. Combatte sicuramente una battaglia che molti non stanno combattendo. Il coordinatore è venuto da noi con foto di sopralluoghi delle location, e sono sparse in tutta Europa perché il viaggio di Ulisse è folle, dura circa 10 anni".

L'epica secondo Christopher Nolan

Dopo la sessione di riprese in Sicilia, sull'Isola di Favignana, la lavorazione di The Odyssey proseguirà in varie location, tra cui Grecia e Irlanda, fino a luglio. Il cast stellare include Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland in quelli del figlio Telemaco, Anne Hathaway che dovrebbe interpretare Penelope, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth e Samantha Morton.

Ispirato all'Odissea di Omero, poema epico seminale composto intorno all'VIII secolo a.C., il film si configura come l'opera più ambiziosa della carriera di Christopher Nolan vista la natura del materiale originario.

L'uscita dell'Odissea di Nolan è prevista per il luglio 2026.