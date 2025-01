The Odyssey: Jon Bernthal si unisce al cast dell'epica avventura di Christopher Nolan

La star di The Punisher è l'ennesimo nome di alto profilo annunciato per dar vita all'epopea omerica che Nolan girerà utilizzando la tecnologia IMAX.

Un'altra star di primo piano si aggiunge al cast di The Odyssey, nuovo ambizioso progetto di Christopher Nolan. Si tratta dell'interprete di The Punisher Jon Bernthal, che affiancherà Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron, come rivela Deadline. Il ruolo di Bernthal per adesso non è stato svelato.

Il mese scorso, la Universal ha rivelato che il nuovo progetto di Nolan dopo il successo di Oppenheimer sarebbe stato un adattamento del poema epico composto da Omero intorno all'VIII secolo a.C.

"Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è un'epopea d'azione mitologica girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX", ha detto lo studio. "Il film porterà per la prima volta la saga di Omero sugli schermi cinematografici Imax e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026".

Nolan e la grande letteratura

La locandina teaser di The Odyssey

L'Odissea di Omero è uno dei testi fondamentali della letteratura occidentale. Racconta la storia di Ulisse, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi quali eroismo, lealtà, astuzia e lotta contro la volontà divina. Il racconto include storie iconiche come gli incontri di Ulisse con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega Circe, culminando nel ricongiungimento con sua moglie Penelope.

Le riprese di The Odyssey dovrebbero prendere il via a febbraio. Questo sarà il secondo film dopo Oppenheimer sviluppato dal regista inglese sotto l'egida di Universal. La pellicola, di cui si conoscono ancora pochi dettagli, arriverà nei cinema nel corso del 2026.

A partire dal 4 marzo ritroveremo Jon Bernthal di nuovo nei panni di The Punisher nell'attesa Daredevil: Rinascita. L'attore sarà, inoltre, al fianco di Ben Affleck nel thriller sequel The Accountant 2, in arrivo al cinema ad aprile.