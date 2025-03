The Odyssey: rivelati i personaggi del cast con Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon e altri

Abbiamo nuove e interessanti novità sul cast di The Odyssey, il prossimo progetto di Christopher Nolan. Un sito di notizie greco ha recentemente rivelato dettagli sui personaggi interpretati dagli attori principali che faranno parte di questa attesissima produzione.

I personaggi interpretati dal cast di The Odyssey

Secondo quanto riportato dal sito greco OneMan, sono stati finalmente svelati i ruoli di alcuni dei protagonisti principali del film.

Matt Damon è stato confermato nel ruolo di Odisseo, mentre Tom Holland interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo, che si mette alla ricerca del padre dopo la sua misteriosa scomparsa, seguita alla guerra di Troia. Anne Hathaway, un'altra figura centrale della pellicola, sarà Penelope, la devota moglie di Odisseo.

Zendaya, invece, interpreterà Atena, la potente dea della saggezza, mentre Charlize Theron assumerà il ruolo della temibile strega Circe. Benny Safdie, noto per i suoi lavori precedenti, sarà Agamennone, il re di Micene che guidò gli Achei durante la guerra di Troia. Lupita Nyong'o, infine, vestirà i panni di Clitennestra, la moglie di Agamennone.

Ancora non sono stati rivelati i ruoli di alcuni altri membri del cast, come Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth e molti altri, quindi resta da vedere quale personaggio interpreteranno in questa epopea.

"The Odyssey, il prossimo film di Christopher Nolan, è un'epopea d'azione mitologica girata in location internazionali con l'innovativa tecnologia cinematografica IMAX", ha dichiarato Universal in merito al progetto. "Per la prima volta, la straordinaria saga di Omero verrà portata sugli schermi IMAX, con un'uscita prevista per il 17 luglio 2026 in tutto il mondo".