The O.C. su Italia 1: da oggi torna su Mediaset la serie cult

The O.C., la serie per ragazzi andata in onda tra il 2003 e il 2007 e diventata ormai un cult della TV, torna da oggi su Italia 1 alle 19:00.

The O.C. torna da oggi su Italia 1: non soltanto saghe, dunque, su Mediaset che ha deciso di regalare ai fan della serie cult dei primi anni Duemila le repliche su uno dei suoi canali principali.

A partire da oggi, 23 aprile 2020, Ryan, Marissa, Seth, Summer e tutti gli altri protagonisti torneranno nel preserale di Italia 1 a partire dalle ore 19:00.

Dal 23 aprile fino al 5 maggio andranno in onda due episodi a sera su Italia 1, dopo questa sorta di "lancio", The O.C. sbarcherà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset sta cercando di ascoltare i desideri del proprio pubblico, provando a esaudirli. La scelta in questo caso è caduta su The O.C., una delle serie più amate di sempre, trasmessa in più di 50 paesi del mondo.