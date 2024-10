The O.C., il sollievo di Peter Gallagher per Mischa Barton: "Diventare famosi da giovani è tremendo"

Peter Gallagher è stato intervistato da The Independent e ha confessato di avere un debole per la sua ex co-star in The O.C. Mischa Barton, con la quale ha recitato nella serie televisiva dei primi anni 2000, creata da Josh Schwartz.

Nello show, Gallagher ha interpretato per tutte le quattro stagioni l'avvocato Sandy Cohen mentre Barton ha recitato nel ruolo di Marissa Cooper, il grande amore del protagonista Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), un giovane problematico accolto in casa dai Cohen.

Successo in gioventù

"Mi sono sempre sentito molto protettivo nei suoi confronti" ha spiegato l'attore nell'intervista "La prima fama è tossica. La prima fama può ucciderti. Aveva 16 anni quando iniziò a lavorare con noi, quindi sono grato del semplice fatto che sia ancora viva".

Mischa Barton e Benjamin McKenzie in una scena di The O.C.

I due hanno lavorato insieme nelle prime tre stagioni ma non nella quarta, a causa della tragica fine di Marissa nella serie che racconta i problemi adolescenziali e genitoriali nella ricca California del Sud. Qualche tempo fa, Mischa Barton ha raccontato di aver frequentato Ben McKenzie all'epoca della serie tv, e la fine del suo personaggio è stata una scelta richiesta dai produttori, che volevano un colpo di scena in quella fase.

Addio Marissa

Secondo i produttori, gli sceneggiatori erano a corto di idee per quanto concerne la storia tra Marissa e Ryan e rimuovere uno dei due personaggi sembrava la scelta migliore. In considerazione del fatto che Ryan era il protagonista, la scelta ricadde su Marissa.

Ospite del podcast delle colleghe Rachel Bilson e Melinda Clarke, Mischa Barton lo scorso anno espresse tristezza per la fine del suo personaggio:"Povera Marissa, ha davvero passato di tutto". Dopo la morte di Marissa, l'improvvisa ascesa di Mischa Barton non fu senza conseguenze. Nel 2007, l'attrice venne arrestata per guida in stato di ebbrezza e due anni dopo ricoverata in ospedale per eccessivo stress causato da vari fattori, tra cui proprio la carriera.