The OA: una fan fa sciopero della fame contro Netflix e la cancellazione della serie

Una fan di The OA spera di convincere Netflix a rinnovare la per un ultima stagione facendo lo sciopero della fame.

La cancellazione di The OA da parte di Netflix ha spezzato il cuore ai tanti fan appassionati della serie sci-fi. Una in particolare deve essere davvero così inconsolabile che ha deciso di fare lo sciopero della fame di fronte agli uffici del colosso streaming per chiedere che venga rinnovata almeno per un altro anno e conclusa.

La ragazza spera, con il suo gesto, di poter raggiungere lo stesso risultato per Sense8. Anche in quel caso la serie tv fu troncata bruscamente per via dei costi, ma le proteste accorate dei fan convinsero i dirigenti a varare almeno un film che chiudeva tutte le linee narrative.

La battagliera appassionata di The OA si chiama Emperial Young, ha 35 anni e fa la scrittrice. Non mangia dal 16 agosto e sta tutto il giorno di fronte al quartier generale di Netflix sul Sunset Blvd. di Hollywood con addosso dei cartelli in cui chiede che la serie creata da Brit Marling e Zal Batmanglij venga rinnovata. "The OA non è come la maggior parte delle altre serie, per via della sua sincerità e della sua filosofia. È importante per così tante persone perché si occupa di tante questioni profonde: traumi, dolore e salute mentale. È anche un'esperienza inesorabilmente creativa, incredibile, e la narrazione è semplicemente incredibile". Così ha spiegato a Indiewire che l'ha intervistata. "Certo richiede molto tempo tra le varie stagioni - continua - ma ne vale la pena nel lungo periodo".

Yesterday I spent time with the folks protesting outside of Netflix's office who are trying to #SaveTheOA, including @Emverse who is on day four of a hunger strike https://t.co/l5RsokoXUP — Kim Renfro (@kimrrenfro) August 22, 2019

La Young ha affermato che è la prima volta che protesta contro qualcosa, e per giunta con uno sciopero della fame, sottolineando come non condivida affatto la politica di Netflix di produrre degli show per poi eliminarli improvvisamente: "La maggior parte della televisione è solo intrattenimento - spiega - ed è stato bello vedere che Netflix aveva invece deciso di puntare su un qualcosa di speciale come The OA; peccato che questa decisione, ad appena due stagioni, mi dia l'impressione che pensino solo nel profitto a breve termine".

I motivi che hanno spinto i manager della piattaforma online a eliminare The OA, così come altre serie tipo: The Punisher, Jessica Jones e Santa Clarita Diet sono, infatti, un tentativo di arginare l'emorragia di abbonamenti che nel secondo trimestre del 2019 ha segnato una perdita di ben 126 mila unità. Resta da vedere ora se questa cura 'lacrime e sangue' abbia dato i risultati sperati.