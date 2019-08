The OA, Jason Isaac: "Non immaginate come sarebbero state le prossime stagioni"

L'attore Jason Isaacs, interprete del Dr. Hunter Aloysius 'Hap' Percy nella serie Netflix The OA, ha mostrato la sua sorpresa e il suo disappunto per la cancellazione della serie, seguendo altri suoi colleghi del cast amareggiati per la notizia.

Jason Isaacs ha infatti pubblicato una lunga nota, in cui esprime il suo dispiacere nel non vedere un rinnovo per la terza stagione di The OA, raccontando il suo amore e la sua passione verso questo progetto a cui ha partecipato: "Addio Prairie, che amavo, Homer, che temevo, Steve, che mi ha confuso, Scott, Rachel e Renata che speravo mi perdonassero e capissero nel tempo, da qualche parte. Se non avete visto The OA su Netflix dovreste. Non ci saranno nuove stagioni, purtroppo, ma per dio, abbiamo dato il massimo"

Farewell Prairie, who I loved, Homer, who I feared, Steve, who confused me, Scott, Rachel and Renata who I hoped would forgive me and understand in time, somewhere.



If you haven't see #TheOA on #Netflix you should. There'll be no new seasons, sadly, but by god we burned bright. pic.twitter.com/6IaR4qZn8B — Jason Isaacs (@jasonsfolly) August 6, 2019

The OA: Parte II, Brit Marling in un'immagine della serie

Nell'accorata nota pubblicata su Twitter, Jason Isaacs si proclama il fan numero uno dello show e elogia Marling, il co-creatore Zal Batmanglij e il loro team di scrittori per aver creato una storia di bellezza, umanità e audacia senza paura creativa: "Come qualcuno che è stato nel settore della narrazione per oltre 30 anni, è molto raro che succeda qualcosa che mi sorprende, ma con The OA tutti i filtri professionali sono evaporati e, come spettatore, sono stato completamente trasportato dal suo mondo completamente realizzato."

Isaacs ha continuando affermando che il non rinnovo della serie è stata una pessima idea, perché la terza stagione sarebbe stata pazzesca e geniale.