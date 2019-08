The OA: Netflix non darà un film finale alla serie

The OA non avrà un film finale su Netflix quindi la serie non avrà una vera e propria conclusione che i fan si sarebbero aspettati.

Una fonte vicina ai dibattiti sullo show ha raccontato a Variety che Netflix e i creatori del progetto, Brit Marling e Zal Batmanglij, hanno parlato dell'idea di legare le vicende in sospeso della serie in un formato cinematografico o un episodio speciale di due ore. Purtroppo, però, i due autori hanno convenuto che due ore non sarebbero state sufficienti.

Il progetto di The OA prevedeva oltre cinque stagioni e per questo un solo film non sarebbe bastato a rendere giustizia alla serie. In più, Netflix è uno dei produttori dello show quindi non ci sono speranze che un'altra rete possa rilevare il progetto e realizzare nuove stagioni.

Nonostante, quindi, le fatiche dei fan che si sono mossi in numerose campagne, flashmob, petizioni e quant'altro per convincere Netflix, The OA ha raggiunto la sua conclusione con seconda stagione, lasciando gli spettatori con l'amaro in bocca. Brit Marling si è rivolta proprio a loro con una lungo messaggio ringraziando per il loro affetto e la loro costanza e muovendo anche una critica contro la decisione di Netflix: "Le vostre parole e immagini ci hanno emozionati profondamente. Non perché la serie debba continuare ma perché per alcune persone la sua cancellazione inaspettata apre domande più ampie sul ruolo dello storytelling e il suo destino nella spinta del tardo capitalismo verso la consolidazione e la scala economica."