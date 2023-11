The OA, Brit Marling: 'La cancellazione è stata l'anticipazione di un modello di business corrotto'

Nel corso di una nuova intervista concessa al New York Times, la co-creatrice Brit Marling ha affermato che la cancellazione di The OA è stata l'inizio di un "modello di business corrotto".

L'attrice ha condiviso le sue riflessioni su come l'industria sia stata stravolta negli ultimi dieci anni mentre promuoveva la sua nuova serie per FX, A Murder at the End of the World, in uscita a fine mese (in Italia arriverà su Disney+).

L'ex vicepresidente dei contenuti originali di Netflix, Cindy Holland, che ha lavorato presso lo streamer per quasi vent'anni e ha supervisionato il suo passaggio alla produzione di contenuti interni, ha elogiato il duo creativo Brit Marling e Zal Batmanglij.

La loro serie Netflix, durata due stagioni, era incentrata sull'inspiegabile ricomparsa di una donna non vedente, Prairie Johnson (Marling), dopo essere scomparsa sette anni prima ed essere tornata con la vista alla fine dei suoi vent'anni. La serie è stata cancellata nel 2019, suscitando la reazione dei fan per salvarla, tra cui uno che ha intrapreso uno sciopero della fame.

"Aveva portata e ambizione e, per sua stessa natura, non era il progetto con il budget più basso in circolazione", ha dichiarato Holland a proposito della serie e della sua cancellazione. "È diventato chiaro che all'epoca non sarebbe stato sostenibile come progetto continuativo in quella forma da Netflix, ed è stata un'esperienza piuttosto triste per tutti noi, compreso il pubblico".

The OA, una cancellazione diversa dalle altre

Ma l'attuale amministratore delegato di Sister, la società di produzione lanciata dalla produttrice di Chernobyl Jane Featherstone e dalla magnate dei media Elisabeth Murdoch, ha aggiunto che la cancellazione di The OA è stata qualcosa di più della tipica decisione di terminare una serie.

La cancellazione di The OA per Marling è stata un segno di ciò che sarebbe accaduto nel settore dopo che la pandemia ha accelerato il passaggio degli studios allo streaming e, in alcuni casi, ha modificato le loro strategie.

"Lo spazio era stato stravolto, un sacco di creatività e di energia presenti nel mercato si erano riversate in quello spazio", ha continuato l'attrice. "Ma ora stava per calcificarsi o solidificarsi in qualcosa che, per molti versi, era un modello di business corrotto e molto peggiore di quello che c'era prima".