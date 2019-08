The OA: i fan sfidano Netflix con una cancellazione di massa

La serie The OA, cancellata dopo due stagioni, è al centro di una protesta dei fan che hanno ideato una cancellazione di massa per il 10 settembre.

The OA è stato cancellato da Netflix dopo due stagioni e i fan della serie non hanno accolto in modo positivo la notizia, arrivando persino a progettare una cancellazione di massa dal servizio di streaming.

I sostenitori dello show creato da Brit Marling hanno lanciato l'iniziativa #CancelNetflix programmata per il 10 settembre e rivolgendosi non solo ai fan di The OA, ma anche a chi seguiva con passione Sense8, Santa Clarita Diet, Jessica Jones, luke Cage, Haters Back Off, One Day at a Time, Marco Polo, Daredevil, The Get Down e The Unbreakable Kimmy Schmidt.

L'idea è nata dopo l'annuncio che Netflix ha ideato una nuova modalità di visualizzazione che permetterà di ricevere delle notifiche relative alla data di uscita dei titoli che sono stati aggiunti nella propria lista di show e film da seguire.

Nonostante la percentuale di titoli cancellati sia in linea con quella di altre emittenti tradizionali o servizi di streaming, i fan di The OA sostengono sui social media che porre fine a progetti senza un epilogo soddisfacente sia un comportamento "offensivo": "Non possono continuare a cancellare gli show che amiamo e pensare che resteremo abbonati. Poniamo fine al ciclo di abusi in cui ci ha portato Netflix!".

I can’t seem to find The OA Part 3 on that bar. Kindly help. #SaveTheOA #CancelNetflix pic.twitter.com/vahKqw9EIJ — #SaveTheOA (@Danny__Gokey) August 26, 2019

L'indignazione nei confronti della cancellazione della serie The OA, nei giorni scorsi, era già stata al centro dell'attenzione dei media dopo che una fan ha iniziato lo sciopero della fame per chiedere la continuazione della storia di Priarie, un po' come accaduto con Sense8 che ha avuto la chance di porre fine al racconto con uno speciale.

Per ora non sembra però in programma la produzione di un capitolo conclusivo della storia in cui proseguire il racconto dal cliffhanger presente nel season finale del secondo ciclo di episodi. Bisognerà attendere per scoprire se Netflix concederà ai fan un regalo gradito o se tutte le loro proteste resteranno vane.

The OA, Jason Isaac: "Non immaginate come sarebbero state le prossime stagioni"