The Nun - La vocazione del male: una storia vera ha ispirato il film?

Il ConjuringVerse ha reso assai labile il confine tra eventi reali e fittizi. Ma The Nun - La vocazione del male è tratto da una storia vera oppure no?

Nel corso degli ultimi anni, il cinema di James Wan e, in modo particolare, il ConjuringVerse ha reso assai labile il confine tra eventi reali e fittizi. Ma The Nun - La vocazione del male è tratto da una storia vera oppure no? La risposta è no, ma ci sono molti elementi presi dalla mitologia e qualche elemento preso da vicende realmente accadute.

The Nun: Taissa Farmiga in una nuova foto

Il film diretto da Corin Hardy rivela le origini di Valak, il demone dalle sembianze di una suora che ha fatto la sua comparsa in scena nei precedenti film del franchise prodotto da James Wan. A differenza dei tre episodi di The Conjuring, tratti da storie vere, The Nun - La vocazione del male gioca sul labile confine tra realtà ed eventi fittizi. Il demone conosciuto come Valak, infatti, esiste e la descrizione che ne viene fatta è molto fedele a ciò che i demonologi sanno. Nell'Ars Goetia, opera di demonologia anonima che fa parte della Piccola Chiave di Salomone, si possono trovare svariati riferimenti a Valak, raffigurato come un giovane ragazzo con le ali d'angelo che cavalca un drago a due teste e non come una suora con la faccia dipinta di bianco.

Nella classificazione fatta da molti demonologi, Valak appare come uno dei demoni più forti e pericolosi di tutti i tempi, che agisce in solitaria, domina le forze della natura psicosessuale e viene spesso evocato dagli uomini. Tornando a The Nun - La vocazione del male, il film è ambientato all'interno dell'abbazia di Santa Carta, situata tra i boschi della Transilvania. Un evento orrorifico ambientato a pochi chilometri di distanza da questa abbazia riguarda l'esorcismo di Irina Cornici, suora di 23 anni che, nel 2005, si pensava fosse posseduta dal demonio.

Pare che, prima di essere crocefissa, la donna sia stata tenuta con mani e piedi legati per diversi giorni, senza acqua né cibo. Stando alle diagnosi mediche Irina era affetta da schizofrenia, ma chi le stava intorno aveva scambiato la malattia per una possessione demoniaca. Quindi, a rigore, The Nun - La vocazione del male non è tratto da una storia vera ma da tante suggestioni che, confluite in questo progetto, continuano ad assottigliare il già pericoloso confine che separa costantemente realtà e immaginazione.

James Wan tornerà al cinema con Malignant, in uscita il prossimo 2 settembre. Per realizzare questo film, James Wan ha ammesso di essersi ispirato ai film di Dario Argento e David Cronenberg.