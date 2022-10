The Nun: La vocazione del male, su Netflix in streaming da oggi

The Nun: La vocazione del male, l'inquietante horror parte del Conjuringverse, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 ottobre 2022 per tutti gli utenti.

The Nun: La vocazione del male, l'inquietante horror parte del Conjuringverse, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film diretto da Corin Hardy rivela le origini di Valak, il demone dalle sembianze di una suora che ha fatto la sua comparsa in scena nei precedenti film del franchise prodotto da James Wan. A differenza dei tre episodi di The Conjuring, tratti da storie vere, The Nun - La vocazione del male gioca sul labile confine tra realtà ed eventi fittizi. Il demone conosciuto come Valak, infatti, esiste e la descrizione che ne viene fatta è molto fedele a ciò che i demonologi sanno.

Quando una giovane suora si suicida in un'abbazia in Romania, un prete con un passato tormentato e una novizia che sta per prendere i voti vengono mandati dal Vaticano a investigare l'accaduto. Insieme scoprono i diabolici segreti di quel posto, rischiando non solo le loro vite, ma anche le loro anime, confrontano una forza malevola dalle sembianze di una suora. Lo spinoff, che non ha ricevuto un'accoglienza molto positiva da parte della critica, è costato solo 22 milioni di dollari e ha incassato la bellezza di 365 milioni di dollari, portando a un inevitabile sequel in arrivo nel prossimo anno.