The Nun 2: Valak torna a dare la caccia a Suor Irene nelle prime immagini

L'account Twitter ufficiale di The Nun 2 ha diffuso le prime immagini del film, che mantengono lo stesso tono terrificante del precedente capitolo. Cinque anni dopo il successo di critica e di pubblico del film originale, il demone Valak tornerà a perseguitarci ancora una volta.

Le nuove immagini mostrano proprio Valak in un'inquietante casa, in piedi davanti alla porta, che guarda verso di noi, mentre un'altra immagine vede Suor Irene che guarda una suora in preda al terrore. Se le immagini costituiscono un indizio sul film, possiamo aspettarci un'altra inquietante storia degna del primo The Nun - La vocazione del male.

Il film originale vedeva Suor Irene e Padre Burke indagare sulla morte di una suora nel monastero di Saint Cartha in Romania. Mentre la loro indagine avanzava, Suor Irene affrontava il demone, che però riusciva a fuggire possedendo l'ignaro fattorino Maurice, detto Frenchie. È interessante notare che è stato il suo esorcismo a essere mostrato nel video dei seminari di Ed e Lorraine Warren vent'anni dopo, quando Lorraine ha avuto orribili visioni della morte di Ed.

The Nun 2 sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi del primo film e dovremo aspettare per vedere quali orrori causerà il demone mentre risiede nel suo nuovo ospite. Sarà interessante vedere quale parte della storia di Maurice verrà mostrata in questo capitolo, forse il suo esorcismo potrà riunire i cast di The Conjuring e di The Nun.

The Nun 2: svelati i primi dettagli sulla trama dell'horror di Michael Chaves

The Nun 2 vede nel cast Storm Reid, insieme a Taissa Farmiga che torna nel ruolo di Suor Irene, Anna Popplewell nel ruolo di Kate, Katelyn Rose Downey nel ruolo di Sophie, Bonnie Aarons nel ruolo della suora, Jonas Bloquet nel ruolo di Frenchie. Il film è diretto da Michael Chaves e scritto da Akela Cooper, Ian Goldberg e Richard Naing da una storia di Cooper. James Wan e Peter Safran tornano come co-produttori, mentre Judson Scott è produttore.