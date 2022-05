The Nun 2: svelati i primi dettagli sulla trama dell'horror di Michael Chaves

Sono appena stati svelati i primi dettagli relativi alla trama della prossima puntata del Conjuringverse, The Nun 2, pellicola che arriverà dopo The Conjuring: Per ordine del diavolo e che sarà diretta da Michael Chaves, regista di La Llorona - Le lacrime del male. Il produttore James Wan ha anche confermato che Bonnie Aarons tornerà ad interpretare ancora una volta il demone noto come Valak.

Come sappiamo, le riprese si svolgeranno in Francia nel corso di quest'anno e la produzione è alla ricerca di due ragazzine: Sophie (10-12 anni) e Antoinette (14-16 anni). Oggi, Mercoledì 4 maggio 2022, l'account Twitter ufficiale del film ha twittato un casting call di The Nun 2 che includeva anche una breve sinossi della trama per il prossimo sequel.

Il film sarà ambientato nella Francia del 1956 e nella sinossi in questione si legge: "Un prete viene assassinato. Un male comincia a diffondersi. Il sequel del successo mondiale The Nun segue sorella Irene che deve di nuovo fare i conti con la forza demoniaca Valak - La suora demone."

The Nun - La vocazione del male, il primo film della saga diretto da Corin Hardy e ambientato in Romania nel 1952, è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2018 incassando ben 365,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Irene era interpretata da Taissa Farmiga, la quale dovrebbe fare il suo ritorno nel sequel anche se questa notizia non è ancora stata confermata.