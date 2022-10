The Nun 2: Taissa Farmiga tornerà nel ruolo di Suor Irene

L'orrore soprannaturale di The Nun sta per tornare col sequel The Nun 2, che ora vede confermato il ritorno dell'attrice Taissa Farmiga nei panni di Suor Irene.

The Nun: Taissa Farmiga in una nuova foto

New Line ha annunciato la produzione del sequel che vedrà un turnover in cabina di regia. Al posto di Corin Hardy, regista del primo film, a dirigere The Nun 2 Michael Chaves, che di recente ha diretto The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo.

Storm Reid è già a bordo per recitare nel nuovo film, che ha una sceneggiatura ideata da Akela Cooper poi rielaborata da Ian Goldberg e Richard Naing. Il supervisore del franchising James Wan è coinvolto come sempre nel progetto tramite la sua compagnia Atomic Monster.

Il primo The Nun - La vocazione del male, interpretato da Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons, Ingrid Bisu e Patrick Wilson, è ambientato in un monastero della Romania negli anni '50. Qui due suore rimangono vittima di un'inquietante entità, mentre una terza si suicida. Il Vaticano manda Padre Burke e Suor Irene affinché indaghino su quanto accaduto. La coppia scopre come all'interno del convento dimori uno spirito senza pace, il cui scopo è quello di impossessarsi di un corpo per tornare a vivere e come il luogo nasconda macabri segreti legati ad un lontano passato.