The Northman di Robert Eggers e Evil Dead Rise vietati ai minori per violenza estrema, nudità e gore

The Northman, atteso revenge drama vichingo di Robert Eggers, e l'horror Evil Dead Rise sono stati vietati ai minori di 18 anni per violenza estrema, nudità e gore. Sulle pellicole, estremamente diverse tra loro, si è abbattuta la mannaia della MPA, la censura americana.

The Northman: una foto di Ethan Hawke nel film

The Northman ha ricevuto il rating R per "violenza estrema, sangue, alcuni contenuti sessuali e nudità."

La pellicola, interpretata da Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe, racconta l'epopea della vendetta di un principe vichingo (Skarsgård) che ha visto uccidere il padre a sangue freddo sotto i suoi occhi mentre era ancora un ragazzino.

The Northman, connotato per il realismo estremo che ha messo in difficoltà gli attori, costretti a recitare in condizioni estreme durante le riprese, uscirà nei cinema italiani il 28 aprile.

The Northman, Alexander Skarsgård: "Strappare a morsi la gola del nemico è stato primordiale"

Evil Dead Rise: una scena raccapricciante dell'horror

Toni ben diversi per Evil Dead Rise, nuovo capitolo della saga de La casa prodotto da New Line Cinema, che ha ricevuto il divieto ai minori per "scene di grande violenza horror e gore, e per il linguaggio volgare".

Il regista Lee Cronin ha reagito al rating commentando scherzosamente: "Avevo pensato di fare di #EvilDeadRise un tenero PG adatto alle famiglie, ma invece ho deciso di fare a pezzi quell'idea".

Evil Dead Rise arriverà su HBO Max quest'anno, ma al momento non è stata annunciata alcuna data.

Nel quinto film di Evil Dead, una Beth stanca della sua vita randagia fa visita a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle viene interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie, che dà origine a demoni cannibali e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre si trova ad affrontare la versione più da incubo della maternità immaginabile.

Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher affiancano Alyssa Sutherland e Lily Sullivan nel cast dell'horror prodotto da Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert.