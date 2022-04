The Northman, featurette esclusiva del film di Robert Eggers con Alexander Skarsgård e Nicole Kidman

The Northman, di cui vi presentiamo una video featurette esclusiva, segna il ritorno di Robert Eggers alla regia dopo The VVitch e The Lighthouse. La pellicola, una delle più attese della stagione, racconta una cupissima saga vichinga basata su violenza, sangue e vendetta. Nel cast, tra gli altri, troviamo Alexander Skarsgård e Nicole Kidman. The Northman sarà nelle nostre sale a partire da oggi, 21 aprile, grazie Universal Pictures.

Nella featurette, in inglese e sottotitolata in italiano, che potete vedere sopra, Robert Eggers dice: "Sapevo dall'inizio che The Northman doveva essere una storia di vendetta". Alexander Skarsgård, a proposito del suo personaggio, rivela: "Anni dopo il brutale omicidio di suo padre, dimentica la sua missione di uccidere suo zio. È un bersekr (guerriero scandinavo) senza una vera spinta".

The Northman, ambientato all'inizio del X secolo, racconta la storia della vendetta cercata dal giovane Amleth. Il ragazzo è il figlio del re Horwendil (Ethan Hawke), ma alla morte del padre non ha mai preso il suo posto. Da giovane, Amleth ha assistito all'assassinio di suo padre per mano di suo zio, Fjolnir. Dopo essere riuscito a fuggire per mare, Amleth farà ritorno da adulto nella sua terra natia per vendicare Horwendil e salvare anche sua madre, la regina Gudrún. Nel viaggio per raggiungere le fredde coste che non tocca da anni, Amleth incontra Olga, una giovane a cui il ragazzo rivela il vero motivo per cui è lì: la vendetta e la riconquista del regno. È così che troverà in lei una valida compagna in questa lotta, in cui l'obiettivo è solo uno: uccidere Fjölnir.

Amleth: la leggenda scandinava che ha ispirato The Northman

Nel cast, accanto ai già citati Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, troviamo Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, Phill Martin, Gustav Lindh, Elliott Rose, Eldar Skar, Olwen Fouere, Edgar Abram, Jack Gassmann, Ingvar Sigurdsson, Oscar Novak e Jack Walsh. Il film è stato scritto dallo stesso regista Robert Eggers assieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson,

The Northman, che negli Stati Uniti è stato vietato ai minori a causa della violenza estrema, di contenuti sessuali e nudità, nelle nostre sale arriva il 21 aprile distribuito da Universal Pictures.