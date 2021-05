The Northman: l'uscita del film di Robert Eggers con Nicole Kidman è ufficiale

The Northman ha una data di uscita; il film di Robert Eggers, regista di The Witch, vede Nicole Kidman, Bjork e Anya Taylor-Joy tra i protagonisti principali.

Buone notizie per The Northman, il film di Robert Eggers con Nicole Kidman che ha subìto ritardi a causa della pandemia di Covid-19, che finalmente ha una data d'uscita, ovvero l'8 aprile 2022.

Come annunciato da Focus Features, il film The Northman uscirà l'8 aprile 2022, con un bel po' di ritardo. Le riprese del lungometraggio con Nicole Kidman, Ana Taylor-Joy e la cantante islandese Björk sono infatti iniziate la scorsa estate in Irlanda e sono terminate a dicembre 2020. A causa del blocco dovuto all'emergenza sanitaria, il film è stato rimandato ma finalmente sappiamo quando uscirà. Il lungometraggio sarà distribuito negli USA da Focus, mentre la Universal Pictures International distribuirà il film all'estero lo stesso giorno.

The Northman di Robert Eggers è un drama di ambientazione vichinga ed è descritto come un film epico di vendetta. La trama esplora fino a che punto un principe vichingo cercherà giustizia per il padre assassinato.

Il film è diretto da Robert Eggers che ha anche co-sceneggiato la sceneggiatura con il poeta e romanziere islandese Sjón. I produttori del film sono Lars Knudsen, Mark Huffam e New Regency, con la coproduzione di Focus Features e New Regency.

Il cast è stellare: non solo Nicole Kidman, Ana Taylor-Joy e Björk, ma anche Alexander Skarsgard, Ethan Hawke e Willem Dafoe.