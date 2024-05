The Northman: Alexander Skarsgård si è ritrovato nudo sulla cima di un vulcano in eruzione

Alexander Skarsgård è uno degli attori svedesi maggiormente richiesti a Hollywood e tra le sue ultime performance spicca la partecipazione da protagonista al film di Robert Eggers del 2022, The Northman, nel quale interpreta Amleth.

L'attore ha raccontato di essersi ritrovato in un contesto piuttosto complicato durante una fase delle riprese; nel film, Alexander Skarsgård interpreta un principe vichingo determinato a vendicare l'assassinio di suo padre. Il lavoro del protagonista non è stato affatto facile a causa delle molteplici prove fisiche, tra cui combattimenti corpo a corpo, salti sui tetti, scalata di una fortezza durante un raid vichingo e la partecipazione ad un brutale gioco con la palla simile a a lacrosse chiamato Knattleikr:"La sequenza finale del combattimento è stata la cosa più selvaggia che abbia mai girato". The Northman sarà in onda domani, martedì 28 maggio, alle ore 21.05 su Rai 4.

Sopra il vulcano

Il protagonista di The Northman ha ricordato che per girare la scena si sono ritrovati nudi sopra un vulcano in eruzione, e ha spiegato lo spirito vichingo:"Credevano che alcune persone avessero uno spirito animale dentro di loro che si manifestava in modi diversi. Nel caso di Amleth, si tratta sia di un lupo che dell'orso, Beowulf, se così vogliamo chiamarlo. Prima del grande raid sul villaggio slavo nel film, lo vediamo assumere la forza e la ferocia di un orso, combinata con l'agilità e la rapidità di un lupo".

Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy in una sequenza a cavallo di The Northman

L'idea di Robert Eggers era quella di creare un film sui vichinghi che fosse il più storicamente accurato e il più realistico mai realizzato prima:"Volevo catturare, senza giudizio, il mondo interiore della mente vichinga, le loro credenze, la loro mitologia e i loro rituali. Ciò significava che il soprannaturale sarebbe stato realistico quanto l'ordinario in questo film, perché per loro era così".

Nel cast di The Northman sono presenti anche Oscar Novak, Claes Bang, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Willem Dafoe. Il film è il terzo da regista di Robert Eggers, dopo i fortunati debutti di The Witch e il successivo The Lighthouse.